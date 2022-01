Ariane GANTOU-DE MAISTRE

Journaliste tournée vers la Communication digitale, les Relations presse et la rédaction de contenus



20 ans d'expérience dans les médias : LCP, France 2, France 3, France 5, Canal +, Europe 1

Carnet d'adresses dans le monde politique, économique, social, culturel, société civile, santé, associations

Relations avec des journalistes TV, radio, presse écrite, magazine, web

Organisation de débats

Analyse et veille de la presse quotidienne nationale, magazine, mensuelle et spécialisée

Relations Publics dans le monde politique, éducation, environnement, économique, santé, institutionnels, grands patrons, syndicats



Mes compétences :

Relationnel

Relations Presse

Journalisme

Relations Publiques

Communication

Édition

Magazines

Sorties

Avid iNews

Avid NewsCutter

Restaurants