Ariane LAMY

Tenace, juste, obstinée et ouverte d'esprit serait la meilleure description.

Apprends rapidement et madapte rapidement à des situations de travail variées. Capacité à travailler sous pression. Très bien organisé avec un accent sur les détails. Leader avec capacité démontrée à former, gérer et motiver les membres dune équipe pour atteindre des objectifs organisationnels ou de transformation (croissance et la réduction des coûts).

Axé sur les résultats, axé sur la réussite et l'augmentation de la productivité grâce à lamélioration des opérations, de la qualité, de la sécurité et de l'administration. Expérience dans des bureaux d'achat/sourcing américains / européens / asiatiques.

Expert dans la mise en oeuvre, la coordination et le suivi avec les parties concernées, des risques et identifier les lacunes dans le processus de contrôle de la qualité, utiliser la connaissance globale du produit pour fournir des recommandations, des protocoles de tests, passer en revue les tests en cours et incorporer des tests supplémentaires si nécessaire, fournir un support technique à léquipe d'approvisionnement, de merchandising et de qualité pour s'assurer que les exigences de qualité de marque soient respectées, assurer la liaison pour les tests tiers avec les laboratoires.