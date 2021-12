Je mappelle Arij Brahem,j'ai 20ans, je suis étudiante à l'institut supérieure des études technologiques de Nabeul ,spécialisé en marketing digitale en deuxième année après avoir réussi en première année commerce et distribution. je vois que parfois, les compétences deviennent prédominantes par rapport aux diplômes. En effet, être titulaire de plusieurs diplômes avec mention ne signifie que lon possède les compétences attendues dans le poste. c'est pour ça que je vais présenter mes compétences qui sont premièrement personnelles tel que le sens de l'initiative , capacité d'adaptation , avoir l'esprit d'équipe , gestion de stresse , confiance en soi... concernant les compétences informatiques ou web je peut gérer une suite bureautique (Windows, Word, Excel , PowerPoint) , logiciels de design (Photoshop, Illustrator, CSS) gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok) Marketing digital (SEO, MailChimp, Salesforce

Growth hacking) Autres outils (Google Drive, Google Forms) et les plus importantes de mes compétences sont les compétences professionnelles (Prise de décision, Gestion de projet, Gestion de crise, Capacité danalyse et de résolution de problèmes, Gestion de budget, financement) puis j'ai aussi quelques compétences relationnelles (Travail en équipe, Bonne communication, Compréhension, Tolérance, Empathie, Pédagogie, Règlement des conflits) et enfin il faut surement mentionner les compétences linguistiques qui sont très importantes et qui doivent bien entendu apparaître sur le cv en future (je parle bien le Français, Anglais, Arabe, et je vais dire débutante en espagnole)

La multiplicité des spécialisations ( économie, gestion, informatique, marketing ...) auxquelles j'ai participé au cours de mes années d'études me permet de surmonter d'éventuelles difficultés dans divers domaines.