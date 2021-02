Aristote NGASSAKI

Etudiant en dernière année de Master Electronique -Energie électrique - Automatique parcours Systèmes embarqués au sein de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA) à Mulhouse, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois pour la validation de mon diplôme.



En effet, cette formation se situe dans la logique de mes choix antérieurs ainsi que dans la perspective de mes ambitions professionnelles. Passionné des systèmes électroniques, j'aime ses diverses disciplines auxquelles je me suis initié depuis maintenant plus de quatre ans.



Durant mon cursus j'ai appris à :



- Manipuler avec aisance les principaux concepts théoriques et pratiques liés

à l'électronique, l'automatique, le traitement du signal et l'informatique

industrielle pour répondre aux défis de la mutation numérique de l'industrie

du futur.



- Savoir concevoir, vérifier et améliorer un système embarqué destiné au

contrôle-commande ou au traitement du signal.



- Gérer un projet, appliquer une démarche scientifique en autonomie pour

déployer une solution technologique innovante.



- Intégrer avec aisance une équipe multidisciplinaire pour aller de la

conception à la mise en oeuvre dans les domaines de l'EEA.