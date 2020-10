Arius Presley MOUKENGUE

2017 - stagiaire au sein de la compagnie Schlumberger en qualité d'assistant Q-HSE, mes tâches de servi était entre autre. Gérer et faire le suivi la documentation en temps et en heures, consultez a tout moment les mails pour savoir les avancées des tâches laisser en suspens. Faire un reportage des accidents et incident professionnels interne et externe de la société. 2018 - je bénéficie d'une promotion de la part de mon chef hiérarchique au fonction de QHSE Specialist au fur et a mesure mon ascension se fait sentir, j'excelle au fonction de Coordinator Q-HSE jusqu'à ce jour.