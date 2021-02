Arly auclair est une artiste peintre française, plasticienne, née en 1961, à Riom en Auvergne.

Recherche plastique, revalorisation des objets, détournement poétique, écriture, peinture au couteau, cette artiste polymorphe et objet d'obsolescence programmée comme elle aime à se définir, n'a de cesse d'explorer l'objet de sa pratique est la dimension relationnelle du vivant. Interactivité, réflexions ouverte sur ce monde qu'elle observe, L'Homme" étant au centre de tous ses propos, dans son rapport au temps, au corps, à son environnement urbain, à son histoire, ses oeuvres se confrontent à la réalité de notre monde autophage, disruptif, vie, mort, transmission, transcendance. Ainsi au travers des oeuvres, elle aime raconter des histoires, parfois lHistoire.



Son talent évocateur se fonde sur deux mouvements picturaux, le symbolisme et la figuration narrative ainsi que sur ces expériences artistiques et interaction auprès des jeunes et moins jeune public.



Loin de l'abstraction où rien n'existe, elle adhère au positionnement de Roland Barthes, aux représentations sémiologiques ou tout fait signe, ou tout fait sens. Elle travaille par série, mêlant le texte à la peinture, la matière, les objets, elle explore larrière monde de notre inconscient. Cest ainsi que lartiste revêt une valeur toute particulière, celui du passeur, de louvreur vers une dimension dont nous avons oublié avoir besoin.



Véritable intermédiaire entre le monde extérieur et sa propre résonance, arly auclair nous restitue son combat intérieur, cette dualité qui éclaire son propos, non pas en le figurant mais bien en le transfigurant, car si l'esprit raisonne, l'artiste résonne, il a sa propre mythologie.



