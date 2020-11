Armand André KOFFI

Illuminé par la lumière du monde le 28 août 1987 à koumassi (Abidjan); Koffi Armand André que je suis, essai de se frayer un chemin dans le monde du travail ( professionnel) plus précisément dans le domaine des Mines; de la Géologie et du Pétrole.



En effet titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en MINES GÉOLOGIE ET PÉTROLE à l'Institut Supérieure de Formation Professionnelle (ISFOP) zone4c à Abidjan Cote d'Ivoire.

pour toutes informations supplément veuillez me contacter merci.





Mes compétences :

 STOCKAGE ET TRANSPORT DES HYDROCABURES

 ORGANISATION ET GESTION DES PLATES- FORMES PETRO

 RAFFINAGE

 RESSOURCES ENERGETIQUES ET PETROLIERES

 GEOLOGIE DU PETROLE

 ORGANISATION ET GESTION D’UN CHANTIER MINIER

 GEOLOGIE GENERALE

 TRAITEMENT ET VALORISATION DES MINERAIS

 EXPLOITATION MINIERE

 PROSPECTION MINIERE

L'expérience

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Instrumentation

Appareil de securité industriel et analyse en lign