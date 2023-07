Armel Denis METANG TSAMENE

Je me nomme METANG TSAMENE ARMEL DENIS, née le 27 Mars 1993 à Bertoua des nommée Maman YOYEM CLAVICE BERNADETTE institutrice et du Feu TSAMENE MARTIN. J'ai par ailleur fait des études maternelle, primaires et secondaire dans la région de L'Est-Cameroun plus précisément à l'école maternelle annexe de MOKOLO 1, à l'école annexe groupe 3 B de bertoua (ou j'ai obtenu mon CEP en 2004), au Lycée Bilingue de Bertoua (ou j'ai obtenu un BEPC ALLEMAND en 2008) puis au Lycée technique de Bertoua Kano ( ou j'ai obtenu mon Probatoire F3 en 2010 puis mon Baccalauréat F3 en 2011 avec mention Bien) c'est ainsi que je cloture mes études à Bertoua et je début mes études supérieurs à L'institut universitaire Fotso Victor de Bandjoun ou j’obtiens un DUT en Génie Électrique option Électrotechnique en 2013 puis je m'inscrit en Licence de technologie dans la même institut jusqu’à pressent j'y suis encore mais ça promet. il est a noté que Je suis présentement à cheval entre L'ENSET de Douala et l'IUT-FV de Bandjoun.



Mes compétences :

Electrotechnique