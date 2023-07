Jeune camerounais de 30 ans célibataire et sans enfants. Diplômé de sup de co Yaoundé où j'ai obtenu un BTS en logistique . Suis aussi titulaire d'une licence en marketing obtenue à Isma où je suis actuellement inscrit en master 1 stratégie commerce et management.



Mes compétences :

Gestion d'une plate forme logist

E-commerce