Armel LE PALABE (ARMEL LE PALABE)

Armel Le Palabe

Le concepteur du projet Agro-Aqua-Innova Armel Le Palabe Retraité Autodidacte chercheur filière valorisation et transformation des produits de la mer, Fondateur d'un laboratoire de R & D. Au cours de ces recherches, j'ai finalisé plusieurs procédés techniques permettant des apports en valeurs ajoutées dans les filières liées à la mer. Les résultats de ces travaux sont déposés dans les services de l'INPI Paris.





SAVOIR-FAIRE EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCES

1. architecture avancée sur la conception de quai de pêche artisanal moderne, fonctionnel

2. Mise au point de gélification des chairs de poisson naturellement, Activité de : transformation, congélation, production, conditionnement des produits de la Mer.

Brochettes de poisson nature, panée, cuite, fraîche ou congelée.

Surgélation et commercialisation de tous produits marins.

3. Valorisation et mise au point de nouvelles recettes culinaires de produits frais, congelé, en conserves ou sous forme de saurisserie,

4. Hygiène et sécurité alimentaire, mareyage des produits de la mer.

5. Gestions de valorisation des matières premières issue des filières captures marines en direction du Vietnam, le Cap-vert, le Togo.

6. Participation au concours national des techniques innovantes organisé par le Ministère de la recherche Française.

De la mer à la terre développement des infrastructures d'appui à la sécurité alimentaire pour la pêche