Armelle CHAPOT

Accompagnement au changement: projet professionnel, bilan de compétences, coaching emploi : identifier ses priorités,réaliser ses objectifs professionnels et personnels, atteindre les buts que l'on souhaite se fixer, connaissance de soi, se positionner en rapport avec ses choix, ses aspirations, ses valeurs, faire évoluer une situation, connaitre ses ressources et développer son potentiel.

Conseil en entreprise: recrutement,encadrement, management, conduite des réunions.

Ma mission: accompagner les personnes dans leur évolution, donner du sens à leurs actions, à leurs réalisations. Développer leurs potentiels, améliorer leurs performances, activer ses ressources internes, mieux se connaitre pour mieux s'adapter et réagir face aux obstacles, surmonter les difficultés. Atteindre l’État Désiré.



Accompagnement particuliers et entreprises. Membre active du café coaching Avignon, blog: http://cafe-coaching-avignon.fr et mon site en cours de construction: accompagnementauchangement.jimdo.com

Rectification de mon profil: JE NE TRAVAILLE PAS POUR ARGOS PROPRETE



Mes compétences :

DETERMINIER LES METHODES, MOYENS,OUTILS pedagogiqu

CONCEVOIR UN PROGRAMME D'ORIENTATION, D'INFORMATIO

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES,

CONSEILLER POUR LE MAINTIEN DS L'EMPLOI DES TH

CONCEVOIR DES SAVOIRS ET DISPENSER DES ACTIONS DE

ANALYSER LES BESOINS DE FORMATIONS ET D'APPRENTIS

EVALUER LES ACQUISITIONS

Création et animation d'ateliers développement de

Création et animation d'ateliers numériques