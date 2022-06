Armelle NEBILON

Journaliste FREE-LANCE - Communication institutionnelle



10 ans de journalisme en presse d’actualité :

quotidiens /hebdo régionaux, magazines, guides, sites web et réseaux sociaux



10 ans de communication institutionnelle (print et web) : Villes et Conseils généraux



Une plume affûtée pour le print et le web,

alliance parfaite de rigueur et de créativité.



Réactive et positive, j’ai un don inné pour la communication durable,

un gout prononcé pour les expériences insolites.

Une journaliste double facette,

Véritable atout pour un brand content de qualité.



Journaliste professionnelle, je mène chaque jour des enquêtes sur le terrain.

Je sais trouver les bons interlocuteurs, et vérifie toujours mes sources afin de garantir un contenu fiable,

riche et documenté

Mes articles sont finement structurés afin d’atteindre efficacement leur cœur de cible.

D’ une curiosité insatiable, je reste toujours en alerte sur les réseaux sociaux et ne manque jamais d’idées pour trouver des angles originaux.



Pour cela, j’ai une technique infaillible :

prendre chaque jour du plaisir faire ce métier.



Toujours en quête de nouveaux domaines d'exploration, je serais ravie de collaborer à de nouveaux projets : médias, collectivités, entreprises.





Print/Web :

- articles, sites web, blogs, réseaux sociaux

– communiqués , dossiers de presse, newsletter

– Livres et journaux d’entreprise, guides

– Conseils en communication

- Diffusion d'ondes positives



Mes compétences :

Collectivités locales

Écriture

Communication

Journaliste

Presse

Social

Modération d'informations

Transcription audio