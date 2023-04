Mes compétences :

Gestion de planing, absences.

Gestion de appels entrants et sortants

Analyse des besoins du client

Gestion des réclamations

Rédaction de devis

Vente

Accueil physique et téléphonique

Gestion et encodage des commandes clients

Rédaction de courriers et emails en français et al

Suivi des commandes, contrôle des stocks