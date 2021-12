Arnaldo DE MORAIS

J'ai 51 ans mariė 2 enfants je travaille depuis 33 ans entreprise SEMAT à LA ROCHELLE comme chaudronnier soudeur puis technicien monteur ensuite technicien atelier et depuis 6 ans technicien Méthode et je suis également programmeur robotique PHL,mon objectifs après avoir suivi une formation de formateur occasionnel et d'enseigner les méthodes pédagogiques adaptées donc devenir formateur



Mes compétences :

Formateur occasionnel process chaudronnerie /soudu

Technicien methodes depuis 3 ans référent chaudron

Technicien atelier outilleur prototypage

Connaissance montage hydraulique /mécanique