Dig Up spécialiste sourcing usines, contrôle qualité , mise aux normes Europe et France de tout produits manufacturés en Asie du sud est ( Chine , Viet Nam , Laos ... )

Dig Up recrute commercial France CDI

Plus d infos , contact par mail

digup@digup.fr



Mes compétences :

Achats

Advertising

Audits

Chine

Conformité

Contrôle qualité

Import

Inspection

Objets publicitaires

Prototype

Qualité

Sourcing

Textiles