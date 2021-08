Arnaud ARNAUD SADE (SADE)

Accompagnement des systèmes de management (27 ans d'expérience) :



Missions principales :

Diagnostic, formation, audit et conseils personnalisés dans la mise en oeuvre et le maintien de Systèmes de Management de la qualité, de l'Environnement et de la Santé et Sécurité au Travail



Auditeur certifié IRCA « International Register of Certificated Auditors » pour les normes :

ISO 9001 - Systèmes de management de la qualité (version 2015)

ISO 14001 - Systèmes de management de l'environnement (version 2015)

ISO 45001 - Systèmes de management de la Santé et Sécurité au Travail

(version 2018).