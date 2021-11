Arnaud BACHELARD

Je suis autonome, autodidacte, disponible, possède un fort esprit d’équipe.

Je suis également volontaire et dévoué.



J'aime mon métier qui consiste à mettre en place des solutions informatiques pour mes clients. Mon implication, afin de répondre à leur besoin, me permet de m'épanouir quand ces réalisations sont performantes et correspondent à leurs attentes.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Analyse technique

Recueil des besoins utilisateurs

Spécifications fonctionnelles

Préparation de jeux d'essais

Gestion d'équipes

Programmation

Réalisation d'essais fonctionnels

Réalisation d'essais intégrés

Réalisation d'essais uitaires

Mise en production

Documentation

Windows 7

Windows XP Pro

Mac OS X

Linux

JOnAS

Weblogic

Tortoise SVN

Visual SVN

C#

VB.NET

WPF

XAML

Cocoa Touch

PHP

XHTML

Javascript

CMS

SQL

C

Visual Studio 2010

Xcode

Eclipse

MVC

MVVM

Design patterns

UML

MySQL

IPhone

IOS development