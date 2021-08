Arnaud BATOUANDI GORSOU

Je suis Mr BATOUANDI GORSOU Arnaud, Diplômé Ingénieur en Electromécanique au sein de l'Ecole Polyetchnique de Masuku ( Franceville-GABON) depuis Décembre 2009. L'étude et la maintenance des systèmes électriques est ma spécialité. J'ai également des connaissances de base sur la mécanique appliquée ( Hydraulique, Conception des pièces mécaniques), 'automatisme et bien évidemment en Informatique. Le savoir n'étant pas acquis à 100%, je compte étendre mes connaissances sur plusieurs domaines de la technique afin de mieux diriger un projet de grande envergure.



Mes compétences :

Maintenance & Engineering

Étude de marché

Analyse et conception des schémas de Bobinage des

Bonne utilisation des appareils électriques pour l

Business planning

AutoCAD

Maîtrise de l'outil informatique; Microsoft (Word,