Arnaud BEKALE NDONG BISSIE (RIMMEL)

RESPONSABLE MAGASINIER DTP/ INDUSTRIE, GESTIONAIRE DE MAINTENANCE et GESTIONAIRE MATERIEL / ASSISTANT CHEF MATERIEL / ATR/ MAGASINIER BTP/DTP-INDUSTRIE ; CHAUFFEUR.

(GESTIONNAIRE DE MAINTENANCE DU MATERIEL)



Etude



2002-2003 Ecole Catholique Privée du Foyer de Ndjolé Diplôme : C.E.P.



2008-2009 Lycée Public François MEYE de Ndjolé Diplôme : B.E.P.C.





Formation



2014 A C.F.A.O MOTORS GABON de Libreville

Stage pour logiciel INFOMAX RENAULT TRUCK DXI



I. Une expertise complète pour :



1) Suivre et analyser la consommation de carburant au quotidien.

2) Analyser les styles de conduite de vos conducteurs par assistance machine DIAG

3) Optimiser lutilisation des équipements des véhicules (ralentisseur, Cruise Control )

Avantageuse pour lentreprise et la bonne utilisation des véhicules et bien autres contrôle.





2017 A B.S.O GABON Libreville

Stage pour logiciel GESCOM SAGE 100 GESTION COMMERCIAL (SAAS)



Logiciel de compte pour :



1) GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS_ Gestion de la chaîne des achats : commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures dachat en comptabilité, retours et avoirs, réapprovisionnement, gestion des tarifs dachat.

2) GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS_ Gestion de la chaîne de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures de vente en comptabilité, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.

3) GESTION DES STOCKS_ Gestion des entrées, consos, des sorties de stock, saisie de linventaire

4)



Expérience de Travail :



2011-2016 MAGASINIER de lentreprise DRAGAGE DTP BTP GABON

Chantier tronçon, Ndjolé Médoumane, Service Matériel.



Tâche :



Réception, pointage, entrées, sortie, expéditions, retour, rangement, inventaire, commandes, du matériel BTP et Pièces de rechange des Machines. Connaissance sur le matériel informatique World et Excel.



COORDINATEUR suivis Poids lourd et véhicule Léger (VL et PL)

À DRAGAGE BTP GABON, chantier tronçon, Ndjolé - Médoumane.



Coordination avec Chef Atelier Mécanique et mécaniciens.

(Gestionnaire de maintenance du Matériel)



Responsable du programme dordre service de taches aux mécaniciens ou aux techniciens. Organisation ordre de travaux ou intervention journalière pour les entretiens des machines dans les ateliers, par ordre de fiches de Tavaux journaliers. Responsable enregistrement des cahiers journalier dentretiens des véhicules légers ou poids lourd, pour les interventions mécaniques, échanges, modifications, ou de remplacement des pièces. Responsable des suivis des commandes des pièces de rechange de voitures TOYOTA et de Camions RENAULT. Expérience sur les logiciels de commandes, consulte documents technique RENAULT TRUCK DXI KERAX et TOYOTA. Responsables rapports et diagnostiques des pannes, casses, accidents Sur le site par tableau Excel important pour les chefs de chantier (France-Gabon). Responsable du Parc des chauffeurs, poids lourd et petits véhicule. (Control des pannes, casses constaté sur les PL et VL. Mission des contrôles pour excès de vitesse sur la piste. Programmateur de vitesse autorisé par le chantier à laide de la DIAGMAX. (Limitation de vitesse. Expérience POMPISTE citerne à gasoil de piste de chantier Terrassement. Connaissance de gestion des carburants, sur tableaux Excel, Calcul des consommations.



CHAUFFEUR du service Matériel PERMIS de CONDUIRE B



Chauffeur VL, connaissance de conduite de camion RENAULT KERAX, boite automatique, boîte fouleur, boite alignée pour les engins de levage CAT et MANITOU. Connaissance en mécanique de camion RENAULT, et de voiture TOYOTA.





2017-2018 Responsable MAGASINIER industrie de bois B.S.O GABON de Ndjolé



Service Maintenance Scierie.



Réception, pointage, entrées, sortie, expéditions, retour, rangement, inventaire, commandes, du matériel B.S.O. Gestion du Magasin Industrie avec le logiciel GESCOM SAGE 100 GESTION COMMERCIAL (SAAS) pour la gestion de la chaîne des achats : commandes, livraisons, factures, règlements, transfert, consos





Septembre-2018 Stage Hydrocarbure à B.S.O GABON Ndjolé par agent TOTAL MARKETIN GABON



Développer sur la formation de Pompiste sur sites clients (Dépotage et gestion dhydrocarbures liquides sur sites clients. Rédacteur : Oding Baptiste SOUMBOU.





Centre dintérêt :



Capacité dadaptation, bon sens sur le plan social et bon esprits déquipe. Très sérieux aux tâches de lemployeur et au travail, très professionnel.



Langue :



Français, lu et parlé. Peut se débrouille à la langue Anglaise.



Loisir et Sport:

Vit en famille (Père de deux enfants) aime la pêche, conduite de véhicule, aime voyager et suivre les émissions humoristiques _ Sport Basket, marathon.