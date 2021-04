L_CONNECT,

Une société de service dingénierie informatique (SSII), spécialisée dans les domaines des Systèmes dInformation, des réseaux et des Communications Unifiées.



Nous proposons des solutions informatiques innovantes et fiables afin daccompagner le développement des nouveaux usages de nos clients.

Nous intervenons au niveau National, pour accompagner nos clients dans les domaines des Services, Commerce, Santé et Finances.



site Web: https://www.l-connect.fr