Arnaud BOUNOURE

TAP Assurances, votre cabinet de courtage multi spécialiste



Nous vous accompagnons dans la protection de vos biens, de vos exploitations mais aussi dans votre protection personnelle, votre épargne, votre retraite ou encore votre patrimoine.



Une équipe à votre écoute, Arnaud, Laurent, Isabelle et Carole répondent à vos demandes en déterminant vos besoins et objectifs pour vous apporter la solution au meilleur rapport qualité/prix grâce à notre capacité à interroger des compagnies d’assurances de renom pour vous garantir le meilleur service.



Nous sommes présents tout au long de votre vie pour faire évoluer vos solutions et ainsi rester en adéquation avec votre situation.



En cas de sinistre, nous sommes à vos côtés pour vous simplifier les démarches.



TAP Assurances, c’est une équipe engagée pour vous depuis 1984!



Mes compétences :

Maitrise des méthodes commerciales

Maitrise des solutions en assurance de personnes

Organisation et animation de réunions clients

Accompagnement de jeunes chargés de clientèle

Gestion de recrutement

Maitrise des fondamentaux sociaux et fiscaux

Connaissance des fondamentaux en ass. Collective

Animation d'un réseau commercial d'indépendants

Organisation, conception et animation de formation