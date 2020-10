Arnaud CLAUDEL

Au cœur de notre expertise : l'alimentation... ou comment la diététique / nutrition associés aux dernières technologies facilitera une médecine préventive et prédictive .. la médecine 2.0 non pas sans médecin mais avec un ensemble de professionnels de santé tenant compte des propres données numériques du patient et des bases de données (Bigdata).... Ou comment passer de la médecine technicienne à une médecine humaniste !



Ainsi, le patient en surpoids ou le sportif de haut niveau veut avoir l’assurance de :

- perdre en masse grasse

- gagner en masse musculaire pour préparer une éventuelle reprise d’activité physique ou améliorer sa performance

- maîtriser son alimentation

- disposer d’une offre technologique de dernière génération.



Pour cela, nous avons élaboré différents modules pour les professionnels et auxiliaires de santé :

- bioimpédance TANITA (leader mondial)

- protéome par analyse de sang

- analyse ADN par prélèvement de salive (dès que le champ juridique nous y autorisera)

- logiciel de diététique / nutrition tenant compte des analyses cités ci-dessus

- supplémentation spéciifique

- activité de bigdata/smartdata



mais aussi pour le patient :

- "aps" diététique / nutrition

- appareils de santé connectée



Nous disposons actuellement de 2 sociétés :



* Groupe ALPHA Electronique Médicale (depuis 37 ans) : www.alphagroupe.com

Au service des hôpitaux (marché public UGAP, fournisseur APHP), cliniques spécialisées, centres de recherche, laboratoires, thalasso/thermes, administrations, sports, industrie, sécurité...



* NUTRI5® (depuis 9 ans) : www.nutri5.fr - 14 centres en France

Une offre sans équivalent à partir d'alimentation naturelle et de technologies de dernières générations.



Mes compétences :

Biodynamie

snowboard

Tennis