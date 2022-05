Arnaud CORBEAU

Après un parcours universitaire majoritairement orienté Systèmes et Réseaux Informatique, je me suis pris de passion pour le développement, et plus particulièrement le développement Web.



Ma dernière expérience professionnelle m'a permis d'acquérir une certaine polyvalence dans ce domaine, étant à la fois en charge du développement interne pour le SI de l'entreprise et du développement externe pour la clientèle.



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Support et maintenance client

Rédaction de devis

Joomla

Symfony2

JQuery

MySQL

JavaScript

CSS

PHP

HTML

Gestion de projets via Redmine

Accompagnement à la rédaction de cahier des charge

Gestion de projets en méthode agile

Qualification du besoin

Gestion de tickets avec OTRS