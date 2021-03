Arnaud DEBORD

Diplômé de l'Ecole des Mines de Douai en Risques et Sécurité Industriels et du CESI de Lyon en management de la QSE, mes expériences en entreprises et dans le service public m'ont permis d'approfondir mes connaissances et exercer dans des secteurs très différents. J'ai déployé et pris en charge l’amélioration continue du système de management de la sécurité chez Calitom pour obtenir la certification OHSAS 18001 sur tous les sites de ce syndicat départemental de déchets et j'anime le changement du système de management de l'environnement de l'organisme dans l'optique d'obtenir la certification ISO 14001 v 2015 sur tous les sites. Mes compétences issues de ma connaissance et pratique des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 et OHSAS 18001 et des principes d'amélioration continue renforcent mon professionnalisme. Mes missions, mon implication dans le milieu associatif de l'Ecole des Mines et ma pratique de la musique en orchestre ont été pour moi l’occasion de travailler en équipe, avec rigueur et avec l’exigence permanente de la qualité et du résultat.



Mes compétences :

ISO 14001

MASE

OHSAS 18001

ISO 17025

Excel

Word

Powerpoint

Outlook

Access

Réglementation CLP

Réglementation REACH