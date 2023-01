Arnaud DEBRABANT

Passionné par les nouvelles technologies et l'informatique, je suis entré à WIS (Web International School) en 2014 pour me former aux métiers du Web.

En 3 ans j'y ai acquis des compétences de développement Web, de marketing digital et de gestion de projets web.



En 2017 j'intègre la licence d'informatique de l'Université Claude Bernard Lyon 1 où j'ai pu enrichir mes compétences en développement sur différents projets.



En 2019 je pars faire ma troisième année de licence au Vietnam à l'Université des Sciences d'Hô-Chi-Minh-City.



Ayant validé ma licence, je suis maintenant en recherche active d'un emploi en tant que webmaster ou développeur web.



Mes compétences :

HTML 5 / CSS 3

WordPress

Magento

MySQL

PHP

AngularJS

JavaScript

Algorithmie

C++

Java

Adobe Photoshop

Photographie