Diplômé dune Licence Professionnelle en métrologie, qualité et management et d'un BTS de chimie. Je justifie dune expérience de 20 ans en laboratoire d'analyses et contrôle qualité, cela dans de nombreux domaines comme l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire, les matériaux de construction et les détergents. Autonome, rigoureux et polyvalent, c'est avec enthousiasme que je mettrai à votre service mes compétences professionnelles acquises en métrologie, qualité et chimie.