Arnaud DESCHEEMACKER

Concepteur-maquettiste senior.



• Créatif

• Organisé

• Rapide

• Polyvalent

• Passionné



19 ans d'expérience …



Compétences graphiques :



• Parfaite maîtrise des logiciels : Indesign, Photoshop, illustrator, Xpress…

• Conception des supports de communication : mailing, relance, flyer,

document cadeau, coupon réduction, gimmick, vignette, PLV, e-mailing,

plaquette, catalogue, annonce presse,…

• Excellente connaissance de la chaîne graphique :

techniques d’impression, façonnages (papier, grammage, découpe,

composition de fiche technique), personnalisation (mailing), coût,

normes postales (Format mécanisable).

• Maîtrise des briefs et de la gestion des coûts photographes,

stylisme, Make up, agences de mannequins…

• Très bonne gestion des plannings entre les différents prestataires…



Mes compétences :

Suivi de la chaine graphique

Organisation du travail

Très bonne gestion des plannings

Coûts photographes,stylismes…

Coûts Make up, mannequins…

Créatif, organisé, rapide