Arnaud DIEUDONNÉ

Je fais de la vente et du conseil clients depuis près de 3 ans et je recherche actuellement soit un emploi de vendeur en équipements de sport divers, soit une formation en alternance afin d'obtenir un Bac Pro d'ici 2 ans.



Mes compétences :

Argumentation commerciale

Utilisation d'outils bureautiques

Procédure d'encaissement

Pratique de discipline sportive

Typologie des clients/consommateurs

Gestes et postures de manutention

Pratique du ski de montagne

Techniques de vente

Principes de la relation client

Règles de gestion de stocks

Droit commercial

Techniques de prospection commerciale

Reporting d'activité

Techniques de mise en rayon

Technique de négociation commerciale

Techniques commerciales

Lecture de tableau de bord et d'indicateurs de sui

Modalités d'accueil