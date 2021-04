Arnaud DUHAMEL

Passionné d'informatique depuis mon enfance, j'ai dirigé mes études dans ce sens pour obtenir en 1998 mon DUT Informatique.



Rapidement sollicité par le monde professionnel, j'ai commencé à travailler en SSII sur des postes polyvalents en tant que développeur, administrateur système, puis chef de projet.



C'est en 2002 que je décide de créer ma propre entreprise spécialisée dans le monde du logiciel Open Source SOLINUX. Ma société prend rapidement de la notoriété, les projets affluent et compte une douzaine de salariés en 2007.



C'est à cette époque que plusieurs sociétés nous contactent pour rejoindre leurs projets. Notre choix se porte alors sur la société Alter Way avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant 5 années.



En 2012, je décide de réorienter ma carrière et cherche un poste à responsabilité en dehors du monde des sociétés de services. Mon choix se porte alors sur la société Oxylane / Décathlon.



Mes compétences :

Linux

Gérant d'entreprise

Management

Amazon Web Services

PHP

MySQL

Comptablité

Reporting et pilotage