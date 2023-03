Arnaud DULAT

J'ai commencé ma carrière en 1998 comme agent de développement à la mission culture urbaines puis au sein du service municipal DCAP de la ville d'Échirolles où j'ai exercé des missions d'accompagnement de projet culturel et de suivi technique sur les évènements du service ( Soirée Pleine lune / Festival Plein les oreilles / résidence au cinéthêatre de la ponatière).



Actuellement médiateur culturel et responsable des relations avec les publics au sein de La Source, j'interviens sur l'ensemble du territoire de Fontaine en partenariat avec les partenaires associatifs et institutionnels (EN; CAF..). J'élabore, coordonne et assure le suivi des EAC / AC du PLEAC en concertation avec les acteurs du territoire en étroite collaboration avec ma responsable de service: mise en place, organisation et échanges réguliers avec les instances du PLEAC signataires, instruction des dossiers de demandes de subvention auprès des financeurs; élaboration et mise en place des outils de travail commun, suivi juridique, administratif et financier des EAC (type de contrat / Éducation nationale, DRAC, Région, Département, CAF...)