Arnaud FRADIN

Étant d'un naturel curieux, après mes années d'études en IUT et à l'INSA, jai diversifié les domaines et les technologies dans le choix de mes différents stages, en passant notamment par la recherche, une société de service, Airbus et enfin une PME. Jai appris à travailler aussi bien en autonomie quen équipe, à mettre en avant mes idées, à participer à la création ainsi quà la maintenance de plusieurs projets.



Jai également appris à être rigoureux sur la qualité de mon travail, des documents qui y sont liés et des tests, ayant constaté tout au long de mon parcours limportance déterminante de ces points dans un travail professionnel comme universitaire.



Aujourd'hui fort de plus de 7 ans d'expérience dans le vaste domaine du développement de logiciels .NET, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience motivante et de nouveaux défis à relever en équipe.