Arnaud GANDON

Après un parcours de 8 ans sur le Tour de France chez les Compagnons Menuisier Du Devoir pour apprendre puis retransmettre le savoir faire de mon metier, j'ai effectué une formation de gestion d'entreprise à l'ESJDB. Ensuite, j'ai rapidement évolué vers un poste de responsable de production, puis de chargé d'affaires dans le domaine de l'agencement intérieur chez une clientèle de particulier et de professionnels.

Mes connaissances techniques, mon parcours professionnel, ma perséverance, mon sens de la perfection, de la rigeur et du respect des autres sont pour moi des atouts majeur .



Aujourd'hui je suis chargé d'affaires dans une entreprise d'agencement de moyenne structure.

Nous réalisons tout agencement d'intérieure de moyenne et haute gamme, (Agencement de magasins, lieux de ventes et particulier)



Mes projets futurs :

Créer ou reprendre une entreprise de menuiserie agencement Bois, ouvert à toute proposition professionnel



Mes compétences :

Menuisier

Dessinateur

Bois

Agencement de magasin

Agencement d'espace

Formation

Bâtiment

Construction bois