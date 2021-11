Arnaud GERARD

Conférencier, Coach de groupes, Auteur, Artiste et organisateurs d'évènements, j'accompagne collectifs et individus à oser l'initiative pour la vie des générations futures.



Je leur apporte une boîte à outil pour le Management de soi, comme de ses équipes et ses projets.



J'accompagne des Managers de comités de direction à se codévelopper inter-entreprises et des Organisations à développer l'esprit d'initiative pour se réinventer.



J'anime des conférences et ateliers en grandes écoles à Dauphine, Mines-Telecom, Arts & Métiers... auprès des décideurs de demain. Thèmes : Accompagnement aux Transformations Managériales, Digitales, Culturelles, Développement de la Créativité, Management d'équipe, de projets et des personnalités (Ennéagramme). Je suis en charge du Coaching de projet professionnel (projet, pitch, entretiens, CV) aux Arts & Métiers depuis 6 ans.



Depuis 7 ans, j'ai co-créé des ateliers inter-entreprises (Apéros Libérateurs) pour partager les initiatives de pionniers entre engagés, j'ai lancé le parcours d'accompagnement B'ATTITUDE pour faire sa part sans attendre, avec une application mobile dédiée.



J'ai récemment co-animé la journée "Un Pacte pour la Planète" avec le CJD pour aider les jeunes dirigeants à décarboner leurs processus.



J'ai co-organisé/co-animé plusieurs séminaires inspirants : Frédéric Laloux - Reinventing Organizations à Paris (900 personnes dont 215 en Ateliers), Jean-François ZOBRIST "Le Management par la confiance" (650 personnes), une table ronde "REX de Transformation managériale en grand groupe" à Agile en Seine ainsi qu'un séminaire "Etre acteur de son avenir" de AIESEC YouthToBusiness.



Je suis l'auteur d'un guide d'auto-coaching publié chez Eyrolles pour oser vivre aligné avec qui nous sommes : "Avoir la vie de ses rêves : 6 étapes pour réveiller le meilleur de nous-mêmes".



Je suis certifié Coach Professionnel (EFC/SFCoach), Maître-Praticien PNL (NLPNL) et ITIL v3