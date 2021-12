Arnaud GRANIER

. 4 ans en tant que Softare Specialist dans une entreprise revendfant des ERP en Suisse Romande: chargé de paramétrer chez le client, de former ce dernier. Egalement en charge des appels téléphoniques pour dépanner.



. 15 mois dans une start-up ou j'ai implémenté et développé un système de gestion des commandes sur l'intranet de la société.



. 10 mois dans une entreprise de gestion des milieux hospitaliers suisses en tant qu'analyste programmeur.



. 10 mois de service militaire dans l'artillerie: test d'un logiciel de planification





Attiré par les bases de données en générales et SQL Server en particulier, je souhaite m'investir dans un projet me permettant d'aider les utilisateurs, de les guider.



Mes compétences :

ERP

Helpdesk

Informatique

Informatique de gestion

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server