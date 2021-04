Arnaud HERAUD

Bonjour à tous,



Je suis diplômé de l'Institut Supérieur de l'Electronique et du numérique de Toulon, et actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur d'affaires.

En effet, disposant d'un diplôme d'ingénieur généraliste, j'ai eu l'opportunité de suivre en parallèle l'option d'ingénierie d'affaires à l'ISEN-Toulon. Celle-ci m’a permis de m’épanouir dans un domaine correspondant totalement à mes valeurs. Concrètement, pour moi l’écoute, la culture du résultat, du dépassement de soit pour relever les challenges et la résistance à l’échec, sont les essences même du business et de l’Ingénieur commercial.

Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité de faire évoluer mon approche de la prospection, de la vente, de la négociation et du suivit client lorsque j’étais président de l’association sportive de l’ISEN-Toulon. En effet, l’organisation d’événements gratuits regroupant plus de 500 participants à partir d’un budget zéro demande un travail important de prospection, de négociations et de ténacité en amont.

L’idée d’évoluer dans un monde de business et de hautes technologies où les challenges sont permanents me motive énormément et représente un réel moteur pour moi.



Pour finir, ma fibre commerciale, ma motivation, ma ténacité et ma rigueur me permettront d’évoluer, de m’épanouir et de réussir à ce poste.



J’espère pouvoir vous rencontrer pour avoir l'opportunité de discuter avec vous de vos projets.



Bonne journée à tous, à trés bientôt.



Mes compétences :

Business

Négociations

Prospections

Relationnel

Technique

ventes