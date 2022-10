Arnaud JOSQUIN

Au service des particuliers comme des professionnels, nos experts certifiés réalisent l'ensemble de vos diagnostics immobiliers obligatoires :

- Lors de la mise en vente ou en location d'un bien

- En amont puis au terme de la réalisation de travaux

- Avant la démolition d'un bâtiment



Indépendance & Impartialité:

afin de vous garantir des diagnostics justes et conformes, nous mettons un point d'honneur à tenir à votre disposition des collaborateurs certifiés, assurés et totalement indépendants et impartiaux.



Enjeux & Solutions:

Les enjeux d'un diagnostic immobilier vont au-delà des obligations à honorer lors de la vente ou de la location d'un local, c'est pourquoi nos solutions globales incluent le conseil et l'assistance technique.



Rigueur & Réactivité:

Disponibles et réactifs pour chaque projet que vous leur confiez, nos diagnostiqueurs interviennent avec du matériel contrôlé et étalonné selon les règles de l'art et dans le respect des normes en vigueur.



Nos valeurs ajoutés :

- L'expertise : Nos collaborateurs certifiés sont des professionnels du bâtiment.

- L'accompagnement : Nos équipes vous conseillent et vous éclairent sur leurs conclusions.

- La disponibilité : Notre permanence téléphonique est à votre disposition de 8h à 19h.

- La précision : Nos certificats sont assortis de croquis de surface, sans frais supplémentaires.

- L"exigence : tous nos plans sont exécutés sur devis par un architecte DPLG.

- La clarté :les conclusions de nos rapports sont compréhensibles par tous.

- L'adaptabilité : Nos synthèses peuvent être traduites dans la langue de votre choix.







