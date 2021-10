Arnaud KISS

Nouvellement diplômé du BTS dOrthopédie Orthésie Podologie, lenseignement de qualité que jai reçu à lEcole Supérieure dOrthopédie Orthésie Podologie de BRON ainsi que les différents stages que jai pu effectuer chez plusieurs professionnels, font de moi le collaborateur parfaitement qualifié pour le poste que vous proposez.

En effet, au cours de ma formation, jai pu confirmer la passion que jai pour ce métier notamment lorsque jai effectué mes stages à lEspace Podo-Orthèse où jai pu réaliser la finition dorthèses plantaires, ainsi quSOS Mains Dijon où jai réalisé les ajustements dorthèses de mains. Jai pu acquérir un certain savoir-faire dans lexécution et parfaire ma minutie débéniste dans le domaine de lorthèse.



Dautre part, mon expérience en tant que sapeur-pompier volontaire ma doté dun véritable esprit déquipe et dun bon relationnel. Les missions que jeffectue mont appris à être disponible et à lécoute des patients. Mes années dexpérience dartisan ont développé ma réactivité et mon sens de lorganisation.

Je suis donc convaincu que je mintègrerais facilement dans votre équipe pour mener à bien les missions que vous pourrez me confier.