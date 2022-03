Arnaud LARROUTURE

Gériatre depuis plus de vingt ans, j'ai eu un parcours très varié dans le système de santé (hospitalier, libéral, HAD, réseau de santé, EHPAD, ...).

J'ai également une expérience importante en soins palliatifs (unités de soins palliatifs, équipes mobiles, consultations, réseaux de santé, HAD, formateur).

Je suis actuellement en quatrième année de thèse d'éthique médicale à l'université Paris-Est.

Mon sujet de thèse porte sur l'autonomie en fin de vie (directives anticipées, suicide médicalement assisté, euthanasie, ...)



Mes compétences :

Soins palliatifs

Gériatrie