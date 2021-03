Arnaud LE CAMUS

Si je devais me résumer par un seul mot ce serait : « créativité ».

J’aime créer, trouver des nouvelles façons de faire, rendre les choses simples, belles, accessibles, efficaces. J’aime composer de la musique, des designs sonores, me produire en live sur scène et partager.



Depuis maintenant 15 ans, j’exerce le métier de graphiste. Au-delà du design, cette activité m’a permis de lancer ma propre SARL, plusieurs magazines, un réseau d’entrepreneurs local, un site de vente en ligne et même d’embaucher.



À 37 ans j’ai ressenti le besoin de me réinventer. J’ai passé un BAC S et aujourd’hui je vise un titre de Développeur d’application iOS en suivant la formation diplômante (Niveau II) d’OpenClassrooms.



Mes compétences :

Rédaction

Community management

Direction artistique

Presse magazine

Graphisme et Web design

Html/css

Réseaux sociaux

Print

Final Cut Pro

Logic pro

Adobe Creative Suite 6

Wordpress