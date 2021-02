Arnaud MATTLINGER

Depuis 2005, mon activité principale est l'illustration pour l'innovation, la créativité. Mon savoir faire s'est appliqué à de nombreux domaines comme la grande consommation, l'électroménager, la communication, l'industrie, les services… Designer de formation, j'interviens dans des ateliers franophone et anglophone. Mon rôle est de concrétiser les idées, les concepts… en les "matérialisant" dans des visuels. Ces illustrations sont utilisées en études qualitatives et quantitatives.



Par ailleurs je pratique et j'enseigne le Wutao et le Tai Ji Quan.



A la croisée des arts visuels et corporels, je développe une démarche personnel : l'animagraphie.



Ces différents aspect de mon activité sont sur www.arnaom.com



Mes compétences :

Dessin

Créativité

Photographie

Illustration

Arts Corporels

Packaging

Design industriel

Innovation

Calligraphie