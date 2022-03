Arnaud MBOUMI (ARNAUD MBOUMI NANBA)

Je travaille depuis plus de 6 ans en tant que Conseiller client, puis de Responsable d'équipes commerciales et aujourd'hui Chef de projet, collaborant avec des clients français et internationaux.



Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux défis où la dimension internationale est très présente, notamment avec les pays africains, européens et occidentaux.



Forts de mes expériences accumulées en marketing, vente et e-commerce, je sais être à l'écoute des clients, gérer des situations de crise et j'aime travailler en équipe.