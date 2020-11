Arnaud MEXMAIN

Affréter un hélicoptère



Rapidité, performances et style incomparable Lhélicoptère reste le moyen idéal de transporter un petit groupe dun point A à un point B.



Pour se poser en plein cœur dun rendez-vous sportif incontournable, atteindre les lieux les plus reculés ou simplement avoir la certitude de respecter un engagement important qui naurait pu être tenu en temps et en heure autrement, rien ne remplace lhélicoptère.



Avec une connexion directe du point de départ au point darrivée, les embouteillages, les files dattente et les horaires imposés deviennent vite de simples souvenirs. Très loin de lagitation, bien au-dessus des contingences.



Mes compétences :

Analyse de données