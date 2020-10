Arnaud MONTEWIS

Waigéo est une société en ingénierie logicielle spécialisée sur les technologies web (Symfony3, js, Cordova, Java J2EE, Spring, .Net, Androïd, iOS, Angularjs, Node.js, React.js Redux ...) au profit de domaines fonctionnels variés (banque/assurance, trafic/autoroute, retail/logistique, logistique/transports, médias, collectivités)



Waigéo propose son expertise aux entreprises et collectivités en mode forfait ou régie : délégation de compétences, audit, conception d'applications sur-mesure, assistance technique sur des projets informatiques existants.



Grâce à son pôle R/D, Waigéo devient très vite concepteur de ses propres solutions :



* Wastéo : une solution globale (mobile/web) permettant aux collectivités territoriales une gestion efficiente de leurs déchets (www.wasteo.fr)



* MyPérischool : permettant la gestion dématérialisée des services petite enfance et périscolaire



* MaVilleConnectée qui offre une solution mobile aux collectivités souhaitant rapprocher les citoyens des services de la mairie



Notre ambition est de souscrire avec nos clients un engagement de service basé sur la pérennité des moyens humains et des compétences.



Une philosophie différente alliée à une bonne humeur constante font de Waigéo une entreprise où il fait bon vivre.



Nous recrutons des passionnés, partageant notre goût pour l'innovation et souhaitant participer à l'aventure humaine Waigéo.



Mes compétences :

Project Management

Consulting & audit

Tierce Maintenance Applicative

Symfony 2 & 3

.NET C# MVC WCF WPF

Java J2EE Spring Hibernate

Android iOS Cordova Xamarin

Agile Scrum Kanban

AngularJS NodeJS ReactJS

MeteorJS Ionic

HTML5 CSS3 FrontEnd

Jenkins Go GitLab CI (Intégration continue)

Sonar SensioLabsInsight