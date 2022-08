Arnaud MULA

Je réalise une étude de marché, dans le cadre de la création d'une entreprise de coaching de la vie numérique ; aujourd'hui, on parle d'innovation et de simplicité dans le numérique ; mais je constate un réel décalage entre connaissance et utilisation . C'est un quasi impératif maintenant : il faut connaître mieux les outils, apprendre à être autonome, avoir conscience de ce que telle ou telle action génère, recycler son smartphone, le réparer, bien s'informer et choisir ...

Mon projet c'est de vous former, de vous aider, de vous fournir des outils et vous accompagner dans toute votre vie numérique ..



Merci de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire et ainsi m'aider dans ce projet !



http://app.evalandgo.com/s/?id=JTk4bSU5M20lOTc=&a=JTk4aSU5NmglOUY=





