Arnaud OGUIC

Ingénieur au Centre d'Ingénierie Hydraulique d'EDF, je suis chargé :

- de la conception les projets hydroélectriques de développement nationaux et internationaux d'EDF ;

- de mission d'expertise sur le fonctionnement hydraulique du parc EDF ;

- de la programmation, de la contractualisation et du suivi d'opérations de maintenance sur les barrages EDF.



Mes compétences :

Maple

AutoCAD

Scilab

Autodesk Robot

C++

Microsoft Office

Delft3D

Visual Basic

STABET

Mascaret

HEC-RAS

Microsoft Project

MATLAB

Flow3D

Plaxis