Arnaud PENSU

Commercial de formation, mais passionné de technologies curieux et bricoleur, ma carrière s'est très rapidement orientée vers les métiers de l'Informatique.



Durant plus de 15 ans j'ai accompagné les gros clients de mes employeurs, dont 10 ans chez Isatech à Vannes, en les aidant à conserver un système d'information opérationnel, performant et innovant, leur permettant ainsi de conserver un outil efficace, crucial dans leur stratégie de développement.



En Août 2015 j'ai créé Wellbe'In, reposant sur deux métiers complémentaires : les réseaux informatiques professionnels et l'intelligence du bâtiment.



En informatique j'accompagne désormais des clients de plus petites taille, les commerces et PME de la région Vannetaise, afin de leur donner accès aux méthodes et outils avec lesquels travaillaient mes clients, des références dans leur domaine.



En intelligence du bâtiment, Wellbe’In s’adresse avec des offres distinctes et ciblées aux particuliers, entreprises et industries.



Pour le particulier et les entreprises, Wellbe’In programme la maison ou le bâtiment intelligent ; ceux-ci s’adaptent et réagissent seules face aux évènements assurant sécurité, confort et économies.



Pour les industriels, gros consommateurs énergétiques, Wellbe’In travaille en collaboration avec un acteur majeur du domaine de la régulation depuis presque 30 ans ; notre offre est limpide : nous garantissons à nos clients entre 15 et 40% d’économie sur leur facture énergétique sans que cela ne leur coûte le moindre centime !



Si vous voulez en savoir plus, consultez la page de l’entreprise : WELLBE’IN.



N’hésitez pas à me consulter pour tous vos projets Informatique ou SmartBuilding, ce n’est pas parce que je ne présente pas LA solution qu’il vous faut qu’elle n’existe pas.



A très bientôt.



Mes compétences :

Informatique

Domotique