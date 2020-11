Arnaud PERRIN

Consultant en management de projet et sûreté de fonctionnement depuis 2008, j'ai pu minvestir sur des projets dans des secteurs d'activités variés (automobile, ferroviaire, énergie, aérospatial, défense, bâtiment).



Actuellement en poste, je suis à l'écoute d'opportunités dans la région de La Rochelle, où j'habite actuellement, dans la gestion de projets (chef de projets, PMO, chargé de projets). Je reste également ouvert à des postes en support d'équipes projet (sûreté de fonctionnement, qualité), présentant une part de pilotage.



Je sais madapter à tout secteur dactivité, comme le montre mon parcours ; et découvrir d'autres milieux, tels les industries agro-alimentaire et nautique, ou l'activité portuaire, m'intéresserait. Je sais aussi faire face à toute situation nouvelle rencontrée sur un projet, avec réactivité. Pragmatique et à lécoute, je vous aiderai à trouver les solutions pour répondre à vos besoins.







Mes compétences :



Métiers :



- Management de projets : suivi et reporting, analyse de risques et opportunités (avec plan dactions), gestion documentaire, planification, étude de retour dexpérience, étude préliminaire projet (état de lart), gestion financière, travail en équipe projet.



- Sûreté de fonctionnement de projets industriels : analyses fonctionnelles, analyses de risques (préliminaires, prévisionnelles, AMDEC), plans de levée de risques, arbres de défaillances, suivi opérationnel fiabilité et disponibilité.



- Qualité et HSE : analyse et traitement des problèmes qualité, audits documentaires qualité, rédaction de documents qualité, document unique dévaluation des risques professionnels, fiches sécurité, arbres des causes, sensibilisation sécurité, audits HSE.





Secteurs d'activité : Énergie, Automobile, Ferroviaire, Bâtiment, Défense, Aérospatial





Compétences linguistiques :



- Anglais : Courant et professionnel (lu, écrit, parlé) - 2005 : Cambridge First Certificate Of English



- Allemand : Scolaire (lu, écrit, parlé)





Compétences informatiqu