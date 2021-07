Arnaud RENARD

Spécialiste en financement de prêt immobilier et en assurance de prêt. Je suis chargé, par mes clients de trouver les meilleures accords de prêt immobilier, auprès de nombreux partenaires de Banques et d'Assureurs.



Le recours à un courtier vous permet de mettre toutes les banques en concurrence. Vous pourrez ainsi obtenir des taux avantageux et un service plus complet.



Un courtier vous fera tout d’abord bénéficier d’un gain de temps confortable. En effet, vous n'aurez pas à rencontrer, vous-même, toutes les banques une par une.



En outre, faire appel à un courtier vous fera gagner de l'argent. La connaissance du secteur et du marché, mais aussi l'effet du nombre de dossiers présentés en banque, permettent aux courtiers d'obtenir des taux d’emprunts attractifs.



....N'hésitez pas à me contacter:



Portable : 06 22 36 16 83

Email : ungoupil2018@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Office