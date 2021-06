Arnaud SOYER

Actuellement en poste dans le domaine de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, je suis titulaire d'un Master II Génie des Systèmes Industriels et Maîtrise de l'Energie.



Mes domaines de compétences sont l'audit énergétique, le calcul thermique réglementaire 2012, dimensionnement, STD/SED, bilan carbone, le suivi d'exploitation et autres missions en thermique du bâtiment.



Mes objectifs sont de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées avec le maximum d'efficacité et de proposer des solutions réalistes, optimisées et innovantes pour la satisfaction du client.



Mes compétences :

Pléiades

Perrenoud

Mécanique des fluides

Sketchup

Thermodynamique

Thermique du bâtiment

Solidworks

Traitement de l'air

RT 2012

Thermique