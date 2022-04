Arnaud STARINCKY

Âgé de 21 ans je recherche en premier un emploi dans le domaine de la restauration après

une expérience de 3 saisons en temps que serveur/plongeur/commis dans un restaurant. Mais tout autre métier et toute autre offre m'intéresse également.



Je suis dynamique, sérieux, organisé et ponctuel. De nature altruiste j'aime

travailler pour les autres



Mes compétences :

Informatique

Phoning

Accueil des clients

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion d'agenda

Services

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet